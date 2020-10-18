أول طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول مشروع المليون ونصف المليون فدان

أشاد المستشار ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد باختيارات وتوقيتات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراء انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب في فترة عصيبة وفى ظل تواجد جانحة كورونا، وتحمل الدولة تلك التبعات حتى إتمام انتخابات الشيوخ في جو ديمقراطى، وكذلك أشاد بتعيين 100 نائب بمجلس الشيوخ حيث جاءت الأسماء جميعها موفقة وتضم جميع الخبرات، وفئات المجتمع فضلًا عن تنوعها الجغرافي.وكشف الهضيبى عن تقدمه بطلب مناقشة عامة موقع من 20 عضوًا حول مشروع المليون ونصف مليون فدان وهو المشروع القومى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال "الهضيبى" إنه أعد لائحة لمجلس الشيوخ حتى تكون تحت نظر اللجنة التي سوف يتم تشكليها لإعداد لائحة الشيوخ.وبدأت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء جلال هريدي، باعتباره أكبر الأعضاء سنا بمعاونة النائبين نهى الشريف، ومحمود ترك، باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا.ومن المقرر انتخاب رئيس المجلس والوكليين وتشكيل لجنة اعداد اللائحة الداخلية للشيوخ.