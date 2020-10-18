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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1672 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:48 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، تسجيل 1672 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليبلغ الإجمالى 64 ألفا و806 حالات.

وذكر بيان للوزارة أنه تم تعافى 49 ألفا و561 حالة، وتوفيت 893 حالة، وبلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات 742 حالة، منها 135 حالة في العناية المركزة.

وأوضح أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في فيينا وبلغت 431 حالة، ثم النمسا السفلى 356 حالة، والنمسا العليا 274 حالة، وسالزبورج 182 حالة، بينما جاءت أقل الحالات في بورجنلاند 44 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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