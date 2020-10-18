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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: غلق مراكز الدروس الخصوصية وتعزيز مجموعات التقوية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:46 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فرحتهم ببداية انطلاق العام الدراسى الجديد 20202021 وذلك بحضور طابور الصباح مع تلاميذ مجمع السادات للتعليم الإبتدائي ضمن جولة ميدانية شملت مجمعات مدارس السادات والعروبة والأمل للصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى مبنى مديرية التربية والتعليم رافقه خلالها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم.

وفى كلمته بطابور الصباح قدم محافظ أسوان تهنئته لـ 350 ألف طالب وطالبة موزعيين فى 1383 مدرسة على مستوى مدن وقرى المحافظة حيث أكد متابعته لوضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المدارس والاطمئنان على جاهزيتها واستقرار العملية التعليمية وخاصة إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة، موجهًا تحذير شديد اللهجة بأنه لن يسمح لاستمرار عمل أى مراكز للدروس الخصوصية حيث سيتم إعطاء مهلة أخيرة حتى منتصف الأسبوع الحالى لغلق جميع السناتر واتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد حصرها وتصويرها، وهو الذى يأتى من منطلق حرصه على عدم تشويه صورة المعلم ولاسيما أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان لعمل حملات مفاجئة لضبط المخالفين من أصحاب ومدرسى السناتر.

وطالب اللواء أشرف عطية، بتعزيز منظومة فصول التقوية داخل جميع مدارس المحافظة مع الإسراع فى وضع جداول الحصص ورسومها وضوابطها بالتنسيق بين مديري المدارس ومجالس الأمناء.

وفى نفس جولته الميدانية تفقد اللواء أشرف عطية مجمع السادات للتعليم الإبتدائي والذي يضم 35 فصل بإجمالى 1507 تلميذ وتلميذه حيث قام المحافظ بزراعة شجرة للبدء فى إستكمال مشروع التشجير داخل أروقة المجمع المدرسى لخلق متنفس حيوى للطلاب والمعلمين، مع إضفاء اللمسات الجمالية بتزين وتجميل المجمع، كما أطمأن أشرف عطية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الفصول والالتزام بالكثافة الطلابية.

وعقب ذلك أجري عطية زيارة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع والتى تضم 12 فصلا بإجمالى 80 طالب وطالبة، علاوة على زيارة مجمع العروبة والذي يضم 49 فصل بكثافة طلابية تصل إلى 2440 طالب وطالبة حيث تفقد غرفة OT  لمتابعة انتظام عمل الشبكات لمنظومة التعلم عن بعد ( ON LINE )، وأيضًا فصول رياض الأطفال والإعدادى بالمبنى الجديد.

وسلم محافظ أسوان أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى وذلك ضمن خطة مديرية التربية والتعليم لتوزيع 7 آلاف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول، بينما تفقد المبنى الجديد لمجمع العروبة والذى أقيم على مساحة 427 م2 وملتحق به رياض أطفال والصف الأول الابتدائي.

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