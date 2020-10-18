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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استبعاد مديرة مدرسة بالمنوفية لبثها فيديو بعدم ارتداء الكمامة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:46 م
أحمد سويد
أحمد سويد
ولاء القاضى
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أصدر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية صباح اليوم، قرارًا باستبعاد مدير مدرسة غبريال موسى الابتدائية، بميت خاقان التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، ونقلها لديوان الإدارة التعليمية لبثها فيديو على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحرض فيه تلاميذ المدرسة على عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مخالفة بذلك كل الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأشار سويد خلال بيان أنه لا تهاون في تنفيذ التعليمات الوزارية وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بطرق الوقاية والحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد أثناء اليوم الدراسي وسيتم اتخاذ قرارات رادعة لمن يثبت في حقهم ارتكاب مثل هذه المخالفات التي من شأنها عدم الحفاظ على الانضباط وأمن وسلامة الطلاب والمعلمين.

وحذرت مديرية التربية والتعليم المسئولين عن صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من نشر أية معلومات أو تعليمات أو فيديوهات تتنافى مع الإطار التعليمي والأخلاقي التي أنشئت من أجله وهي التواصل مع أولياء الأمور والطلاب وعرض نشاط المدرسة منعا للمساءلة القانونية.

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