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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قوافل طبية مجانية بـ13 قرية في المنيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:45 م
أسامة القاضي
أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تنفيذ عدد من القوافل الطبية بـ13 قرية في مراكز (بني مزار، أبوقرقاص، ملوي، دير مواس)، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا للفئات الأكثر احتياجًا بواقع 4800 حالة، ومديرية الصحة، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري، وحتى 14 نوفمبر القادم، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الدم، الكوليسترول، وأمراض الباطنة والقلب.

أكد المحافظ، على استمرار تنظيم الحملات والقوافل الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والنجوع بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير أفضل مستوى من الخدمة الصحية بتلك القرى، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في المشاركة المجتمعية وبناء المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

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