ارتفاع إجمالي الدين الأردني 11% في 7 أشهر

ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر السبعة الأولى من العام 11% إلى 33.4 مليار دينار (47.1 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الأحد أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو تموز بلغ 18.9 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.5 مليار دينار.يعادل الدين العام الأردني 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.