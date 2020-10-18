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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع إجمالي الدين الأردني 11% في 7 أشهر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر السبعة الأولى من العام 11% إلى 33.4 مليار دينار (47.1 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.

أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الأحد أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو تموز بلغ 18.9 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.5 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

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