الكويت: رسالتان لخادم الحرمين وولي عهده حول مستجدات الأوضاع الإقليمية

قال الديوان الأميري الكويتي إن مبعوث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قام بتسليم رسالة خطية من الأمير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورسالة خطية أخرى من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأوضح الديوان الأميري الكويتي –في بيان صحفي اليوم الأحد تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه– أن الرسالتين تضمنتا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا أن مبعوث أمير الكويت قد سلم الرسالتين الخطيتين إلى عضو مجلس الوزراء وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود.