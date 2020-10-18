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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:41 م
سما المصري
سما المصري
عادل عبد العال
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قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بسبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.

كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات قضت بمعاقبة "سما" سنتين وغرامة 200 ألف في دعوى سبّ وقذف "ريهام" بعد أن تقدمت الإعلامية ببلاغ رسمي ضد "سما" مقدمة كافة الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية أن سما المصري في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وتضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع فيديو وقامت بإرساله لأصدقائها عبر "واتس آب" على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن "المصري" سبت المجني عليها ووجهت لها العبارات والألفاظ خلال مقطع مصور وجهت ظهر فيه العبارات المبينة وصفها، ونشرت ذلك المقطع عبر الإنترنت، منتهكة خصوصية المجني عليها بدون رضاها.

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