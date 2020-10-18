«الأزهر» يعتمد خطة استكمال فعاليات المشروع الوطني للقراءة

اعتمد الأزهر الشريف، خطة استكمال فعاليات المشروع الوطني للقراءة والذي يتوافق مع رؤية مصر 2030، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البحث العلمي وهي الجهة المؤسسة والمنظمة للمشروع.ويهدف المشروع إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الإبداعية التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقاتها، وجعلها ممارسة يومية لدى الطلاب والمعلمين، كما يهدف إلى تحفيز المؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية لجعل الاهتمام بالقراءة جزء من أولوياتها، وصولًا إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويتوافق مع رؤية الأزهر الشريف ورسالته كأحد المؤسسات الوطنية العريقة.ويرتكز المشروع على أربعة أبعاد رئيسية وهي:(التنافس المعرفي، والمدونة الماسية، والمعلم المثقف، والمؤسسة التنويرية)، وتهدف هذه الأبعاد إلى المنافسة في القراءة لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية، وطلبة الجامعات، والمعلمين، بالإضافة إلى المنافسة الخاصة بالمؤسسات المجتمعية.يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف الدائم علي التكوين المعرفي للطالب الأزهري وجعله شخصية واسعة الثقافة محبة للاطلاع، بما يرجع بالنفع الكبير على تنمية مهارات الطلاب في البحث والتدقيق، ويسهم في بناء شخصية عربية قادرة، واعية لمتطلبات العصر، نافعة لنفسها ولوطنها.وكان الأزهر الشريف قد عقد لقاء بمركز مؤتمرات الأزهر فبراير الماضي، أعلن فيه عن بدء انطلاق فعاليات المشروع الوطني للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي وهي الجهة المؤسسة والمنظمة للمشروع.