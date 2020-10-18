فحص 664 مواطنا بقافلة جامعة طنطا في كفر أبوجندي بالغربية

تواصل جامعة طنطا تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، استكمالًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف المجالات والتخصصات.ونظمت الجامعة، اليوم الأحد، قافلة طبية وبيئية شاملة إلى قرية كفر أبوجندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، بالتعاون مع محافظة الغربية.وقال الدكتور عماد عتمان، إن القافلة الشاملة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 664 حالة من أهالي القرية، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا فى مختلف التخصصات الطبية.شارك فى القافلة الدكتورة سحر هزاع، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.