تغيب عضو بـ«الشيوخ» عن أولى الجلسات
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:38 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
تغيب النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ممثلا عن حزب الحركة الوطنية، عن حلف اليمين والقسم القانوني بالجلسة الإجرائية للمجلس صباح اليوم.
وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ قد بدأت منذ قليل برئاسة جلال هريدي، أكبر الأعضاء سنا بمعاونة كل من نهى الشريف ومحمود ترك، أصغر الأعضاء سنا.
وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ قد بدأت منذ قليل برئاسة جلال هريدي، أكبر الأعضاء سنا بمعاونة كل من نهى الشريف ومحمود ترك، أصغر الأعضاء سنا.
وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".