تغيب عضو بـ«الشيوخ» عن أولى الجلسات

تغيب النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ممثلا عن حزب الحركة الوطنية، عن حلف اليمين والقسم القانوني بالجلسة الإجرائية للمجلس صباح اليوم.وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ قد بدأت منذ قليل برئاسة جلال هريدي، أكبر الأعضاء سنا بمعاونة كل من نهى الشريف ومحمود ترك، أصغر الأعضاء سنا.وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".