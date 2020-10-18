رئيس البرلمان التركي يصل أذربيجان ويلقي كلمة في برلمان باكوغدًا

وصل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب إلى أذربيجان، اليوم الأحد، في زيارة تستغرق 3 أيام، وذلك في إطار الدعم المطلق الذي تتعهد به تركيا إلى أذربيجان في حربها ضد أرمينيا على الإقليم المتنازع عليه ناغورني كاراباخ.وقالت وكالة نوفا الإيطالية، إنه من المتوقع أن يلتقي شنتوب خلال الزيارة بالرئيس الأذري إلهام علييف، ومن المقرر أن يلقي كلمة في برلمان باكو غدًا الاثنين.وذكر الموقع أن شنتوب صرح قبل الزيارة، بأن أنقرة مستعدة لتقديم أي دعم تطلبه أذربيجان لاتباع مبدأ أمة واحدة في دولتين.وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قد جدد هجوم تركيا على أرمينيا، أمس السبت، وقال إن أنقرة سوف تواصل وقوفها بجانب أذربيجان، شاء من شاء وأبى من أبى، مضيفًا أن هجوم أرمينيا على مدينة غنجة لن يبقى لفترة طويلة دون رد.