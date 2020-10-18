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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شهيرة على «فيس بوك» عقب وفاة محمود ياسين: «رجل استثنائي»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:37 م
شهيرة
شهيرة
حسين الجندي
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ظهرت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين لأول مرة عقب وفاته، من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موجهة بعض كلمات الحب إلى زوجها الراحل.

وقالت الفنانة شهيرة: "حبيبي وحبيبي وروحي والحياة التي ذهبت بعيدا، كنت لي وكنت لي وكنت لي، مهما شغلتك هموم الحياة وصعابها فأنا الجزء الطاغي".

وتابعت: "لما تعبت في السنين الماضية كنت لك وكنت لك وكنت لك، وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب والحب والحب لقلب إنسان بدرجة رجل استثنائي في كل شيء، في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب".

وأضافت: "استثنائي في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير، استثنائي في إنسانيته وأخلاقه التي اتفق عليها الجميع، علمني حاجة أغلبنا يعتبرها ثقيلة على قلبه، وهي ثقافة الاعتذار، عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوة وكرامة وليس العكس، وكان دايما لأقل شيء يقول آسف، أقوله علي أيه يا حبيبي مش مستاهلة، وأنا لما أغلط أقوله أنا آسفة يرد يقول العفو العفو يا حبيبي.. أيه الأدب ده ايه الأخلاق دي؟".

واختتمت: "هقول أيه ولا أيه صلاة الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورونا خير دليل على حب المولي لك (نادي الله سيدنا جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض) الحمد لله الحمد لله الحمد لله يارب روح وريحان".

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