مبنى آيل للسقوط.. مدرسة ترفض استقبال الطلاب: «مش هنشيل مسؤوليتكم» (صور)

استغاث أولياء أمور طلاب مدرسة مصر الجديدة النموذجية، بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد إعادة أبنائهم الطلاب إلى منازلهم اليوم الأحد، وعدم انتظامهم في أول يوم دراسي.وقال أحمد فوزي، ولي أمر طالب بالمدرسة، والمتحدث باسم البقية: "ما يحدث بمدرسة مصر الجديدة النموذجية التجريبية كارثة بكل المقاييس، تؤكد أن هناك خلل رهيب وتقصير متعمد من قبل وزارة التربية والتعليم، كان نتيجتة يوم دراسي 18102020 بلا طلاب وتطفيش لأولياء الأمور".وأضاف: "أعلنت إدارة المدرسة عن عدم مسؤوليتها بسلامة الطلاب نتيجة وجود مبني منهار وأخر آيل للسقوط منذ السنة السابقة نتيجة السيول، والمبنى ملحق لقصر الأميرة ملكة، الذي يتم ترميمة الآن، دون تحرك من المسئولين لحل المشكلة قبل بداية العام الدراسي بين هيئة الأبنية التعليمية ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم".واستكمل في استغاثته: "سنة كاملة ومخاطبات من قبل إدارة المدرسة للمسؤولين دون جدوى ومجلس أمناء لم يفعل شيئا من أجل الطلاب ومستقبلهم العلمي ليفاجأ أولياء الأمور اليوم بالشكل العام من طفح للمجاري وتهدم للمدرسة ليرجع الطلاب إلى بيوتهم مرة أخرى دون معرفة مصير أبنائهم بتلك المدرسة".