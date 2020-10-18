أفغانستان: مقتل وإصابة 112 شخصا بانفجار قرب مقر للشرطة

قتل 12 شخصا وإصيب أكثر من 100 آخرين جراء انفجار قرب مقر للشرطة بمدينة "فيروزكوه" عاصمة إقليم "غور" الأفغاني.وأوضح بيان لوزارة الداخلية - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد - أن سيارة محملة بالمتفجرات انفجرت قرب مقر الشرطة ومكاتب حكومية مختصة بشؤون المرأة والشهداء والمعاقين.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما يتوقع مسؤولون محليون ارتفاع حصيلة الضحايا.