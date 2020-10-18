أفغانستان: مقتل وإصابة 112 شخصا بانفجار قرب مقر للشرطة
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:33 م
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قتل 12 شخصا وإصيب أكثر من 100 آخرين جراء انفجار قرب مقر للشرطة بمدينة "فيروزكوه" عاصمة إقليم "غور" الأفغاني.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد - أن سيارة محملة بالمتفجرات انفجرت قرب مقر الشرطة ومكاتب حكومية مختصة بشؤون المرأة والشهداء والمعاقين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما يتوقع مسؤولون محليون ارتفاع حصيلة الضحايا.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد - أن سيارة محملة بالمتفجرات انفجرت قرب مقر الشرطة ومكاتب حكومية مختصة بشؤون المرأة والشهداء والمعاقين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما يتوقع مسؤولون محليون ارتفاع حصيلة الضحايا.