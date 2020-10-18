بطريرك الموارنة بلبنان يحث الساسة على عدم تعطيل تشكيل الحكومة

حث بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، الزعماء السياسيين على التوقف عن تعطيل محادثات تشكيل الحكومة الجديدة وحملهم مسؤولية الأزمتين المالية والسياسية التي تعاني منهما البلاد.وتحدث البطريرك بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس،اليوم الأحد، بعد يوم من خروج المتظاهرين إلى شوارع بيروت في الذكرى الأولى لحركة احتجاجية، اندلعت في أكتوبر من العام الماضي للتنديد بالفساد وسوء الإدارة، وتفاقمت خلال ذلك العام المنصرم مشاكل لبنان بسبب تفشي فيروس كورونا وانفجار مدمر في مرفأ بيروت في أغسطس.وقال البطريرك في عظته "ارفعوا أياديكم عن الحكومة وافرجوا عنها، فأنتم مسؤولون عن جرم رمي البلاد في حالة الشلل الكامل بالإضافة إلى ما يفعل وباء فيروس كورونا المستجد".وجاءت تصريحاته بعد أن قال حزبان مسيحيان رئيسيان، هما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، هذا الأسبوع إنهما لن يؤيدا ترشيح رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة تتولى مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، مما زاد من تعقيد جهود الاتفاق على رئيس جديد للوزراء.وقال الراعي "لا أحد برئ من دم لبنان النازف، المسؤولية جماعية والحساب جماعي، من منكم، أيها المسؤولون والسياسيون، يمتلك ترف الوقت لكي تؤخروا الاستشارات النيابية وتأليف الحكومة؟ من منكميملك صلاحية اللعب بالدستور والميثاق ووثيقة الطائف والنظام وحياة الوطن والشعب؟"