محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد القافلة الدعوية لجامعة الأزهر

التقى اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وفد قافلة جامعة الأزهر الدعوية التي تزور المحافظة والتي تضم كوكبة من العلماء على رأسهم فضيلة الدكتور نظير محمد عايد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر الشريف، وذلك لتنفيذ ندوات دعوية بمراكز المحافظة في الفترة من الأحد 18 10 حتى الأربعاء 21 10 2020، لتوصيل رسالة صحيح الإسلام وسماحة الدين الحنيف في مواجهة كل ألوان التشدد والتطرف والإرهاب.وأتفق الزملوط مع الوفد على تكثيف القوافل الدعوية لاستهداف طلاب المدارس والجامعات وكذلك العاملين بالجهات الحكومية، وذلك طبقا لخطة يتم وضعها بالتنسيق مع المحافظة لتقديم كافة التيسيرات، وتذليل العقبات لإنجاح تلك القوافل التوعوية الهامة، مشيدا بدور الأزهر التوعوي لنشر ثقافة سماحة الدين الإسلامي وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة.