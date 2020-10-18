ألمانيا تسترد 560 مليون يورو من مساعدات الشركات الصغيرة

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن الدولة استردت أكثر من نصف مليار يورو، من المساعدات العاجلة التي كانت مخصصة لأصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة.جاء ذلك وفقا لاستقصاء أجرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، لدى الولايات الألمانية، وانتهى إلى أن الدولة استردت بحلول نهاية سبتمبر الماضي أكثر من 560 مليون يورو من المنح التي تم دفعها بدون مبرر.وأوضحت الصحيفة أن أكثر الأموال المستردة كانت في ولاية شمال الراين ويستفاليا بـ 170 مليون يورو، تلتها ولاية برلين بـ 143 مليون يورو ثملا ولاية بافاريا بـ 107 مليون يورو، وتسري هذه البيانات سواء على برنامج المساعدات العاجلة للحكومة الاتحادية أو على البرامج المماثلة المقدمة من الولايات، وقد حصلت الصحيفة على بيانات من 13 ولاية (ألمانيا تتكون من 16 ولاية).وذكرت الصحيفة استنادا إلى بيانات وزارة الاقتصاد، أن الحكومة الاتحادية وحدها استردت 305 ملايين يورو من هذه الأموال، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تم توزيعه على مقدمي طلبات الحصول على مساعدات عاجلة، في إطار برنامج الحكومة الاتحادية، وصل إلى 13.8 مليار يورو حتى الآن، وقد انتهى البرنامج بحلول نهاية مايو الماضي.