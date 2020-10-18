جامعة بني سويف تبدأ العام الدراسي بتحية العلم وسط تدابير الوقاية

بدأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صباح اليوم، العام الدراسي الجديد بأداء تحية العلم والسلام الجمهوري بين أبنائه الطلاب وسط تطبيق للإجراءات الوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك بمقر كلية الإعلام.وهنأ رئيس الجامعة الجميع بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد واختص أبناءه من الطلاب الجدد والقدامى بالتهنئة لأنهم ركيزة المنظومة التعليمية وأساسها متمنيا لهم عاما مليئا بالتفوق والنشاط والمشاركة المجتمعية.وأكد الدكتور منصور أن الجامعة استعدت بكل كلياتها ومعاهدها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 20202021 حيث يتم استقبال 21 ألف و500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى بجميع كليات الجامعة المختلفة، وتم إنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب وتم التواصل والمتابعة مع عمداء الكليات للتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس.وشدد الدكتور منصور علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الجميع. كما تم وضع لافتات إرشادية بمداخل ومخارج الكليات وتعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار اليوم الدراسي وتنفيذ المبادرات الوقائية للتوعية ضد فيروس كورونا.جدير بالذكر، أن رئيس الجامعة أصدر قرارا بعدم السماح لأي فرد بالدخول للحرم الجامعي دون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.