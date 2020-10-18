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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد عددا من المدارس ويطمئن على تدابير الوقاية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة طلاب مدرستى النيل الرسمية لغات رياض أطفال ابتدائي وإعدادي ومدرسة التحرير الابتدائية طابور الصباح وتحية العلم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ ٢٠٢١.

وتحدث محافظ القاهرة للطلبة خلال طابور الصباح عن نصر أكتوبر العظيم وكيف عبرت مصر الهزيمة وأثر النصر فى بدء مصر نهضتها الحديثة، ووجه المحافظ التهنئة للتلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسى ونصر أكتوبر والمولد النبوى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة بها حوالى ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة موزعين على ٥٥ ألف فصل بنظام الأيام التبادلية لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحى آمن لإتمام العملية التعليمية مؤكدًا أن توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقيق أكبر قدر من التباعد.

وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب مشيرًا إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود غرفة للزائرة الصحية وغرفة للعزل بكل مدرسة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها إن وجدت متوافر بها كافة المستلزمات مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

وأكد المحافظ على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد مشددا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات اولًا بأول.

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