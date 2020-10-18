محافظ الإسماعيلية يشارك الطلاب طابور الصباح ويكرم أبناء الشهداء

قام اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم والعقيد هشام الفقي المستشار العسكري للمحافظة وعدد من الضباط ممثلي قيادة الجيش الثانى الميدانى ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء بحضور طابور الصباح وتحية العلم مع طلاب مدرسة الشهيد مصطفى الخياط التجريبية اللغات " الثورة " سابقا وتكريم أبناء الشهيد البطل مصطفى الخياط وعدد من أبناء الشهداء.كما قام محافظ الاسماعيلية ومرافقوه من القيادات بجولة ميدانية على عدد من المدارس الأخرى ومشاركة الطلاب حضور طابور الصباح والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة وتكريم أبناء الشهداء بتلك المدارس.كما تضمنت الجولة زيارة المحافظ ومرافقوه من القيادات لمدرسة السادات الثانوية العسكرية بحى ثان الإسماعيلية وهي من أقدم مدارس الإسماعيلية والتى شهدت انطلاق الشرارة الأولى للثورة ضد الاحتلال البريطانى فى 16 أكتوبر من عام 1951 والذى أتخذ تاريخا للعيد الوطني للمحافظة.وخلال الجولة أعطى محافظ الاسماعيلية توجيهات لمديري المدارس والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتركيز على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم لجميع المدارس بشكل يومى كما أكد على الاهتمام بتثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بثقافة وآداب الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر وبذل أقصى جهد لغرس روح الولاء والانتماء للوطن والجد والاجتهاد من أجل خلق جيل واعى يستطيع حمل راية هذا البلد وصناعة قادة المستقبل لمصر.