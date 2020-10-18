وقوع انفجار بالقرب من مقر الشرطة بـ«فيروزكوه» الأفغانية

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "غور" الأفغاني عارف عابر، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار بالقرب من مقر الشرطة في مدينة "فيروزكوه" عاصمة الإقليم.وقال عابر، حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية: "إن الانفجار وقع في الجزء الخلفي من مبنى مقر الشرطة"، مضيفا أن هناك ضحايا، ولكنه لم يذكر أي أعداد.ولم تعلن أي جهة أو جماعة، بما في ذلك حركة طالبان، مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.