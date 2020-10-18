رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تيسير مطر: تعيينىي بمجلس الشيوخ مسؤولية كبيرة ونعتز بثقة الرئيس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل" وعضو مجلس الشيوخ، عن سعادتة بالثقة الغالية التي منحها له الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينة عضوًا بالمجلس، موضحًا أن ذلك الأمر مسؤولية كبيرة وعظيمة على عاتقه، ولن تكون سهلة كما يتخيلها البعض.

وأضاف مطر، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، أن الأسماء التي تضمنها القرار الجمهوري بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، تعد قامات في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المجلس سوف يتصدى للقضايا القومية والتخطيط لمصر تشريعيًا وإعداد البرامج المطلوبة التي تعاون رئيس الجمهورية فى اتخاذ القرار المناسب والصحيح فى الوقت الصحيح.

وقال مطر، إنه يتوقع لمجلس الشيوخ أن يكون على ذات مستوى مجلس اللوردات البريطاني ومجلس الشيوخ الأمريكي، خاصة وأنه يضم العديد من الشخصيات المرموقة والتي لها تاريخ سياسي.

وأشار إلى أنه بصفتة نائب سابق، فإنه أعد العديد من الملفات التى تهم في ىالمقام الأول المواطن المصرى صاحب الفضل في دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى في تحمل الإجراءات الاقتصادية ولفظ الإخوان في ثورة شعبية عظيمة، أهمها قضايا الشباب والصحة والتعليم.

وتنعقد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والتي ستشهد انتخاب الرئيس والوكيلين، هذا وقد تم تجهيز القاعة التاريخية لمجلس الشيوخ بالكامل، انطلاقا من تصميمات القاعة لتعكس عبق التاريخ الذي تمثله، ومرورًا بالتجهيزات اللوجستية والفنية، من تصويت إلكتروني وشاشات معلقة لبث فعاليات الجلسة وأجهزة تسجيل الحضور لتحديد النصاب القانوني، ووصولًا إلى تحديد المقاعد داخل القاعة لكل من النواب والحكومة.

موضوعات متعلقة

الصحة: 10 وفيات و138 إصابة جديدة بكورونا

أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

تأجيل نظر «تسليم الهارب محمد علي» لمصر لجلسة 12 ديسمبر

الصور

image description

جامعة أسيوط تبدأ أول أيام العام الدراسي الجديد

image description

كاهن كنيسة الروم يشارك في طابور الصباح بمدرسة بدمياط

image description

«فيس شيلد» وكمامات وأجهزة قياس الحرارة في طابور المدارس بدمياط

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

الأكثر قراءة

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «سينما مصر» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

«فلك النور».. رواية جديدة لفكري عمر عن «قصور الثقافة»

حمدى الوزير: دخلت الفن صدفة.. ومحمد خان أول من دعمنى

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية