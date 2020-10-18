تيسير مطر: تعيينىي بمجلس الشيوخ مسؤولية كبيرة ونعتز بثقة الرئيس

أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل" وعضو مجلس الشيوخ، عن سعادتة بالثقة الغالية التي منحها له الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينة عضوًا بالمجلس، موضحًا أن ذلك الأمر مسؤولية كبيرة وعظيمة على عاتقه، ولن تكون سهلة كما يتخيلها البعض.وأضاف مطر، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، أن الأسماء التي تضمنها القرار الجمهوري بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، تعد قامات في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المجلس سوف يتصدى للقضايا القومية والتخطيط لمصر تشريعيًا وإعداد البرامج المطلوبة التي تعاون رئيس الجمهورية فى اتخاذ القرار المناسب والصحيح فى الوقت الصحيح.وقال مطر، إنه يتوقع لمجلس الشيوخ أن يكون على ذات مستوى مجلس اللوردات البريطاني ومجلس الشيوخ الأمريكي، خاصة وأنه يضم العديد من الشخصيات المرموقة والتي لها تاريخ سياسي.وأشار إلى أنه بصفتة نائب سابق، فإنه أعد العديد من الملفات التى تهم في ىالمقام الأول المواطن المصرى صاحب الفضل في دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى في تحمل الإجراءات الاقتصادية ولفظ الإخوان في ثورة شعبية عظيمة، أهمها قضايا الشباب والصحة والتعليم.وتنعقد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والتي ستشهد انتخاب الرئيس والوكيلين، هذا وقد تم تجهيز القاعة التاريخية لمجلس الشيوخ بالكامل، انطلاقا من تصميمات القاعة لتعكس عبق التاريخ الذي تمثله، ومرورًا بالتجهيزات اللوجستية والفنية، من تصويت إلكتروني وشاشات معلقة لبث فعاليات الجلسة وأجهزة تسجيل الحضور لتحديد النصاب القانوني، ووصولًا إلى تحديد المقاعد داخل القاعة لكل من النواب والحكومة.