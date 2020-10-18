على طريقة مصطفى قمر.. كيف تكون علاقتك بابنك نموذجية

- الدرس الأول "الحنية".

- الدرس الثاني "الصحاب"

- سيطرة روح الدعابة

تصدرت حلقة منى الشاذلي واستضافتها للفنان مصطفى قمر وابنه تيام، مؤشرات البحث عبر موقع "جوجل"، ووصف الجمهور الحلقة بكونها مبهجة وعلاقة استثنائية بين الأب وابنه، كما استرجع النجم مصطفى قمر العديد من الأغنيات التي غناها في حقبة التسعينيات، والتى شهدت فترة تألقه ونجوميته أغاني أمثال "جت تصالحني"،" وآه يا واد يا اسكندراني"، "السود عيونه".وجاءت تعليقات الجمهور على الحلقة "الأب الفرفوش رزق"، " أب حنين" وذلك بعدما حكي قمر أنه يصعب عليه استيقاظ ابنه تيام للمدرسة في الصباح الباكر وكان يخيره ما بين الاستيقاظ من عدمه، وعلق ابنه تيام:" كان بيقولي وهو بيصحيني يا حبيبي لو تعبان متروحش المدرسة، ويقولي مفهاش حاجة لو مروحتش المدرسة النهاردة، نام كمان ساعة، وكان يتخانق معايا عشان أنام "."الصحوبية " هي عنوان العلاقة بين مصطفى قمر وابنه، مشيرا إلى أنهما كانا في كافة المراحل أصدقاء ويحكي الأبن للأب كافة ما يتعرض له والمشاعر والأحاسيس، وفي حالة إعجابه بفتاة وغيرها من الأحداث التي تعرض لها في مرحلة المراهقة، وهذا ظهر من خلال سرده لأبرز الأحداث التي تعرض لها ابنه في هذه المرحلة.كشفت الحلقة روح الدعابة والفكاهة بين الأب والابن، والمبنية على الاحترام وهذا ظهر في العديد من المواقف بينهما.وبسؤال الأب وابنه عن طريقة كل منها للتعبير عن الحب والإعجاب للنساء، قال مصطفى قمر:"هجيب وردة " لكن ابنه جاء رده يناسب تفكير الجيل الحالي قائلا:" هيبعتلها "dm" رسالة مباشرة على " إنستجرام"، ليرد والده مصطفى قمر:"يعني إيه dm ده".وقدم مصطفى قمر عدد من النصائح الحب، لكن ابنه اعتبرها كوميدية وذلك عندما قاله له:" لازم تتعذب في الحب عشان تطلع المشاعر".