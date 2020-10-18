رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1408 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
مخالفات مرورية
مخالفات مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
شنت الإدارة العامة للمرور عددًا من الحملات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1408 مخالفات تجاوز السرعة المقررة و140 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 15 دراجة نارية مخالفة، 38 مخالفة موقف عشوائى، 19 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

عاملون بالتليفزيون يستغيثون بالرئيس بعد «تصريحات هيكل»

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

الصور

image description

جامعة أسيوط تبدأ أول أيام العام الدراسي الجديد

image description

كاهن كنيسة الروم يشارك في طابور الصباح بمدرسة بدمياط

image description

«فيس شيلد» وكمامات وأجهزة قياس الحرارة في طابور المدارس بدمياط

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

الأكثر قراءة

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «سينما مصر» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

«فلك النور».. رواية جديدة لفكري عمر عن «قصور الثقافة»

حمدى الوزير: دخلت الفن صدفة.. ومحمد خان أول من دعمنى

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية