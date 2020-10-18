ميليشيات الحوثي تطلق صاروخًا باليستيًا من صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا، صباح الأحد، من صنعاء، وسقط داخل محافظة صعدة.وكانت قوات دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت عن استهداف طيران التحالف العربي مواقع لتجمع الحوثيين، في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.وقال المركز الإعلامي لمحور «كتاف صعدة»، التابع للجيش اليمني، على "تويتر"، إن "طيران التحالف العربي استهدف 8 من عناصر الحوثيين، بينهم قيادي في مربع الصوح بمديرية كتاف شرقي صعدة"​​​.وجاء القصف الجوي عقب ساعات من إعلان التحالف العربي في اليمن تدمير محطة اتصالات لجماعة "أنصار الله" الحوثية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.