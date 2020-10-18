الجزار يتفقد بدائل العشوائيات والإسكان الاجتماعي في جنوب سيناء

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، عددا من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء.​ويتصدر هذه المشروعات المساكن بديلة العشوائيات بمنطقة الرويسات وتحويل المنطقة لظهير يليق بمدينة شرم الشيخ، على أن تخدم المنطقة الجديدة مدينة شرم الشيخ والعاملين بها وأهالي المنطقة الأصليين.ومن المقرر أن يتفقد الوزير مشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المناطق المختلفة التابعة للمحافظة، ومشروع تطوير منطقة سانت كاترين الذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرها بشكل عاجل، وتجري وزارة الإسكان من خلال هيئة التخطيط العمراني التابعة لها، مخطط عملية التطوير.