نواب «الإصلاح والتنمية» يتقدمون بمشروع لائحة لمجلس الشيوخ

تقدم نواب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ المهندس عبد الخالق عياد والدكتورة سلوى الحداد وسامح السادات بمشروع لائحة لمجلس الشيوخ وتم تسليم نسخة منها إلى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك في اليوم الأول لانطلاق جلسات مجلس الشيوخ.وجاء مشروع اللائحة الداخلية التي قدمها نواب مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية في ثلاثة عشر بابًا تضمن الباب الأول أحكامًا عامة، ونظم الباب الثاني أجهزة المجلس الرئيسية ( رئيس المجلس ــ مكتب المجلس ــ اللجنة العامة ــ لجنة القيم ــ اللجان النوعية والخاصة والمشتركة ) وجاء البابان الثالث والرابع لينظما الدراسات والاقتراحات سواء الاقتراحات بتعديل الدستور أو مشروعات القوانين والخطة والمعاهدات وما يحيله السيد رئيس الجمهورية إلي مجلس الشيوخ من موضوعات. وتعرض الباب الخامس لنظر البيانات التي تلقي أمام المجلس سواء من رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة أو غيرهم.وجاء الباب السادس منظمًا لما يطرحه السادة النواب من طلبات المناقشة العامة، والاقتراحات برغبة، وتناول الباب السابع العلاقة بين غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، كما تناول الباب السابع جلسات المجلس وقراراته. وتناول الباب الثامن من مشروع اللائحة جلسات المجلس وقراراته وكل ما يتعلق بالجلسات سواء الافتتاحية أو الجلسات الخاصة أو السرية فضلًا عن تنظيم الكلام في الجلسة وإتخاذ القرارات والتصديق على مضابط الجلسات. ويتناول الباب التاسع الانتخابات التي يجريها المجلس، كما يتناول الباب العاشر شؤون العضوية من واجبات الأعضاء وحصاناتهم والجزاءات التي توقع على المخالفين منهم وإجراءات الإستقالة وإسقاط العضوية وغيرها من الأحكام ذات الصلة.كما يتناول الباب الحادي عشر إنتهاء العضوية، ويتناول الباب الثاني عشر شؤون المجلس، ويتناول الباب الثالث عشر العلاقات البرلمانية الدولية، وأخيرًا يتناول الباب الرابع عشر أحكام متنوعة وختامية.وأكد النواب على أن اللائحة تضمنت 236 مادة وضعت من خلال أساتذة متخصصون وخبراء بالحزب بما يتناسب مع طبيعة عمل واختصاصات مجلس الشيوخ 2020. وهى بمثابة هدية من نواب الحزب إلى مجلس الشيوخ والناخبين، وإسهاما منهم في إعداد لائحة متوازنة للمجلس تمكنه من أداء عمله بدقة وسهولة.