5231 إصابة و90 وفاة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 5 آلاف و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 298 ألفا و872 حالة.ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم السبت، عن مجلس الأمن القومي والدفاع أنه تم تسجيل 90 وفاة من الفيروس في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة من كورونا في البلاد إلى 5 آلاف و607 حالات منذ بداية الجائحة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.