يترقب المواطنين المستفيدين من العمالة غير المنتظمة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة، وذلك بعد أن أغلقت وزارة القوى العاملة الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري، في الثانية عشر ظهرا، تسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، والطلبات المقدمة من العاملين، والذي بدأ يوم 8 أكتوبر الجاري.

وتصدرت محركات البحث السؤال عن موعد الصرف، بعد أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مد المنحة ثلاثة أشهر آخرى، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطن الذي تضرر من وباء كورونا المستجد الذي أدى إلى خسائر كبيرة لدى العمالة غير المنتظمة.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة





شهد موقع وزارة القوى العاملة إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على مدار الـ 6 أيام فترة التسجيل، والتي بدأت من يوم 10 أكتوبر، واستمرت حتى الخميس 15 أكتوبر الجاري، وتعكف الوزارة الآن الطلبات المقدمة وحصر الأسماء التي تستحق العمالة غير المنتظمة، والتى تنظبق عليهم الشروط، استعدادا لصرفها، وتبلغ قيمتها 500 جنيها.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال صرف المنحة اعتباراً من نهاية هذا الشهر الجاري على مستوى جميع محافظات مصر، مثلما حدث في صرف المنحة خلال الأشهر السابقة، حيث تم صرف أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، حيث صرف مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، على مدار الثلاثة أشهر الماضية.





طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة





للاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة، يمكن للمواطنين الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط www.manpower.gov.eg

وبعد الدخول إلى الموقع يقوم المواطن بالضغط على خانة الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة، ثم إدخال الاسم والرقم القومي، وبعدها تظهر كافة المستحقات للمواطن.



