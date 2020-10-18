جون طلعت يقترح إطلاق بوابة عالمية للترويج للمتحف المصري الكبير

أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية الاستغلال الأمثل للمتحف المصري الكبير في الترويج للسياحة في مصر، مشددا على ضرورة العمل على الترويج لهذا الحدث العظيم في كل دول العالم.واقترح النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إطلاق بوابة عالمية لتعريف العالم بالكنوز التي يحتويها المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن المتحف يضم ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية تمثل عدة عصور من تاريخ مصر القديمة، منذ قبل التاريخ وحتى العصر الروماني واليوناني.وأشار جون طلعت، إلى أهمية استغلال كافة الإمكانيات المتاحة من أجل الترويج للمتحف المصري الكبير، موضحا أن تأخر افتتاح المتحف الذي كان مقررا لها العام الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا، يمنحنا الفرصة الكاملة في الاستعداد الجيد للترويج والدعاية بشكل أفضل.وتوقع عضو مجلس النواب، أن يعمل المتحف المصري الكبير على دفعة قوية لقطاع السياحة في مصر، لاسيما وأن تم إنشاؤه على مساحة 117 فدانا ليستوعب 5 ملايين زائر سنويا.