مقتل 7 بانفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

ذكر مسئول، اليوم الأحد، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار سيارة مفخخة بإقليم جور، غرب أفغانستان.وقال مدير إدارة الصحة بإقليم جور، جمعة جول، إن 73 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وقع بالقرب من عدد من المجمعات الحكومية في مدينة فيروز كوه، عاصمة الإقليم.وأضاف جول أن وضع بعض الجرحى خطير.وتابع أن نساء وأطفالا ربما يكونون بين الضحايا.وكانت وزارة الشئون الداخلية الأفغانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت بإقليم جور غرب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصا على الأقل.ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الحادث.