«رحومة» أقدم عازف مزمار بلدي في الوادي الجديد

يعتبر المزمار الواحاتي من الآلات التي تعزف تاريخ الوادي الجديد منذ القدم، فهو فن يعشقه الكبير والصغير والشيوخ وحتى النساء، لما له من ذكريات تجسد حياة الواحات قديما، لاسيما جيل اليوم الذي نشأ على أغاني المهرجانات التي لا يفهمها الواحاتي الأصيل.ويعد المزمار مصدر السعادة والبهجة والسرور لدى الجيل القديم المعروف بالجيل الذهبي، لما له من نغمة سمفونية كلاسيكية تريح القلوب وتزيل الهموم وتشبع الأذان بالموسيقى التي تنبع من نفخ البوص، وهو ما يسمى بالمزمار البلدي أو "المجرونة".يروي الحاج عبدالرحمن محمد عبد الرحمن وشهرته "رحومة" عمره 70 عاما من أبناء قرية الموهوب بمحافظة الوادي الجديد، لـ"الدستور" أنه بدأ تعليم المزمار البلدي في سن الثانية عشر من عمره عندما كان يقتلع "الغاب" من الأرض ليصنع آلة صغيرة تسمى "المزمار" ليبدأ بها حياة سعيدة مليئة بالأفراح والليالي الجميلة.تعلم "رحومة" المزمار الواحاتي الأصيل، وبدأ في الخروج والذهاب إلى الأفراح والليالي الخاصة المقامة سواء في الفنادق والنوادي ورحلات السفاري في وجود الأجانب والسياح العاشقين أيضا لهذه الآلة التي تعد من أجمل الأصوات الموسيقية الصافية، والتي تستخدم عن طريق النفخ بالفم الدائم والمستمر.حاول الفنان عبد الرحمن أن يعلم أحد أولاده هذه المهنة التي تكاد أن تندثر في المجتمع الواحاتي العاشق لهذه الآلة التي يتمتع بها، إذا تواجدت في إحدى الأفراح الواحاتية وخاصة في القرى، أما عائلات المدينة والمراكز التي تعتمد على الـ"دي جي" والأغاني الحديثة.ويعتبر رحومة من أقدم العازفين للمزمار الواحاتي الأصيل بالمحافظة، حيث إنه مازال يعزف حتى الآن بما يقارب 55 عاما من العزف على هذه الآلة التي وصفها بمعشوقته التي لا يستغني عنها أبدا في حفلات السمر والأفراح، وشارك رحومة في احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر المجيد بالمشاركة في فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة.واختتم عبد الرحمن حديثه بأنه يعشق المزمار البلدي الواحاتي، ويعشق تراث الفن القديم ويعشق تراب مصر ورئيسها.