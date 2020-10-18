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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين المنيا» تحرر 55 مخالفة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف
نرمين محمود الدهان
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حررت مديرية التموين بالمنيا 55 مخالفة تموينية متنوعة، خلال مرورها على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 مخالفة، منها 44 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن- خبز غير مطابق للمواصفات- توقف عن الإنتاج دون علم الجهات المعنية- اختراق ماكينة الخبز) بالإضافة لتحرير 8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (التلاعب في المقررات التموينية- قضايا أخرى متنوعة)، كما تم ضبط 3 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية تنوعت المخالفات بين (عدم أسعار منتجات المواد البترولية- محطات بترولية دون ترخيص- قضايا أخرى متنوعة).

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