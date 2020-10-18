مقتل وإصابة 20 شخصًا على الأقل فى انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

أعلنت وزارة الشئون الداخلية الأفغانية اليوم الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت بإقليم جور غرب أفغانستان مما أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصًا على الأقل.ووقع الحادث بالقرب من مركز قيادة الشرطة في مدينة فيروز كوه، عاصمة الإقليم صباح اليوم، حسب المتحدث باسم الوزارة، طارق العريان.ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الحادث.