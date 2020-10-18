وزير النقل يتابع أعمال القطار الكهربائي «السلام-العاصمة الإدارية-العاشر من رمضان»

قام الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان) حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام).توجه بعدها وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ كل محطة وأعمال جسر مشروع القطار الكهربائي، حيث اطلع الوزير خلال جولته على معدلات التنفيذ، والتي وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 62 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من 46.5% من أعمال الكبارى بالمشروع و82% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالى 60% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى قلب المدن الجديدة.وأوضح الوزير أن هذا الخط يضمن سرعة الانتقال والربط بين القـاهـرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي في أغسطس ٢٠٢١، وأن يبدأ التشغيل فى أكتوبر ٢٠٢١، لافتًا إلى أن طول المشروع يبلغ 90 كم، بإجمالي 16 محطة، ويبلغ طاقة النقل للقطار الكهربائى 30 ألف راكب ساعةإتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا.كما تفقد الوزير عدد من القطاعات بمسار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الذي يمتد بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم مضيفا أن إجمالي طول مشروعي خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم، ويتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب).واختتم وزير النقل جولته بتفقد واستطلاع مسار القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين، والذي يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17 محطة وذلك في المسافة من العاصمة الإدارية وحتى جنوب حلوان، حيث أشار الوزير إلى أن الأسبقية الأولى في تنفيذ هذا المشروع ستتم في المسافة من العاصمة الإدارية وحتى برج العرب بطول 260 كم، وستشمل الأسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتي مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم، تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى العين السخنة بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كم.