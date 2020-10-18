أكثر من 15 ألف حالة كورونا جديدة في روسيا و185 وفاة

قال مسؤولون إن روسيا سجلت اليوم الأحد، 15099 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجماليإلى مليون و399334 إصابة.وأضافوا أن 185 شخصا توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليقفز إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 24187 في حين بلغ عدد المتعافين مليونا و70576.