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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تجعلين أول أسبوع دراسي مميز لطفلك؟

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
أول أسبوع دراسي
أول أسبوع دراسي
هويدا سعيد
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بدأ العام الدراسي الجديد أمس، ولكن يجب على كل أم وضع أسس وقواعد لأول أسبوع في المدرسة، حيث إن الطفل تعود على نظام إجازة طويل، يجب أن يتغير في أول أسبوع في المدرسة.

وقالت أمال إبراهيم خبيرة العلاقات الأسرية، في تصريحات لـ "الدستور" إن أول أسبوع مدرسة يكون صعب على بعض الأطفال والأمهات، حيث يتغير نظام الأسرة بالكامل، فيجب على كل أم أن تكون مرتبة حتى يمر أول أسبوع بسلام.

النوم باكر:
عودي طفلك أن ينام باكرا حتى يتعود على الاستيقاظ في الصباح الباكر للمدرسة.

غلق الأجهزة الإلكترونية والإنترنت:
عليكي غلق الأجهزة الإلكترونية والإنترنت قبل الدخول للنوم بـ 3 ساعات حتى يستطيع النوم بسهولة.

وجبات عشاء خفيفة:
عليكي بإعداد الوجبات الخفيفة في وجبة العشاء حتى يستطيع النوم بسهولة.

البعد عن المنبهات:
لا تعطي طفلك مشروبات به منبهات، وأحرصي على أن يتناول كوب من اللبن الدافئ قبل النوم.

أذهبي معه للمدرسة:
في أول يوم دراسي أذهبي مع طفلك للمدرسة لكي يشعر بالأمان والارتياح خاصة بعد إجازة طويلة.

شجعي طفلك على القراءة:
شجعي طفلك على القراءة من خلال اختيار الكتب التي تحتوي على صور مبهجة وقصص خفيفة عن معالم الطبيعة.

التحدث عن الإيجابيات:
تحدثي معه عن الخبرات الإيجابية التي تنتظره عند المرور بتجربة المدرسة، والمعلومات والتجارب التي يحصل عليها عند الاشتراك في الأنشطة المدرسية.

شجعي الهوايات والإبداع:
دعي أطفالك يتعلمون الفنون أو الموسيقى أو الرقص إذا ما كانوا يرغبون بذلك، كما شجعيهم على أخذ مواد إضافية بعد المدرسة، مثل تكنولوجيا المعلومات أو الرياضيات أو الآداب.

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