كيف تجعلين أول أسبوع دراسي مميز لطفلك؟

النوم باكر:

غلق الأجهزة الإلكترونية والإنترنت:

وجبات عشاء خفيفة:

البعد عن المنبهات:

أذهبي معه للمدرسة:

شجعي طفلك على القراءة:

التحدث عن الإيجابيات:

شجعي الهوايات والإبداع:

بدأ العام الدراسي الجديد أمس، ولكن يجب على كل أم وضع أسس وقواعد لأول أسبوع في المدرسة، حيث إن الطفل تعود على نظام إجازة طويل، يجب أن يتغير في أول أسبوع في المدرسة.وقالت أمال إبراهيم خبيرة العلاقات الأسرية، في تصريحات لـ "الدستور" إن أول أسبوع مدرسة يكون صعب على بعض الأطفال والأمهات، حيث يتغير نظام الأسرة بالكامل، فيجب على كل أم أن تكون مرتبة حتى يمر أول أسبوع بسلام.عودي طفلك أن ينام باكرا حتى يتعود على الاستيقاظ في الصباح الباكر للمدرسة.عليكي غلق الأجهزة الإلكترونية والإنترنت قبل الدخول للنوم بـ 3 ساعات حتى يستطيع النوم بسهولة.عليكي بإعداد الوجبات الخفيفة في وجبة العشاء حتى يستطيع النوم بسهولة.لا تعطي طفلك مشروبات به منبهات، وأحرصي على أن يتناول كوب من اللبن الدافئ قبل النوم.في أول يوم دراسي أذهبي مع طفلك للمدرسة لكي يشعر بالأمان والارتياح خاصة بعد إجازة طويلة.شجعي طفلك على القراءة من خلال اختيار الكتب التي تحتوي على صور مبهجة وقصص خفيفة عن معالم الطبيعة.تحدثي معه عن الخبرات الإيجابية التي تنتظره عند المرور بتجربة المدرسة، والمعلومات والتجارب التي يحصل عليها عند الاشتراك في الأنشطة المدرسية.دعي أطفالك يتعلمون الفنون أو الموسيقى أو الرقص إذا ما كانوا يرغبون بذلك، كما شجعيهم على أخذ مواد إضافية بعد المدرسة، مثل تكنولوجيا المعلومات أو الرياضيات أو الآداب.