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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على 8 إرهابيين في نينوى بالعراق

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد، بإلقاء القبض على ثمانية "إرهابيين" عملوا بما يسمى
بـ"ديوان الجند" في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، ألقت القبض على ثمانية إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام الارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا في ما يسمى ديوان الجند ضمن ولايتي دجلة ونينوى في تنظيم داعش الإرهابي بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأضافت الوكالة أنهم "اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وتنفيذهم عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

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