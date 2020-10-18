محافظ القاهرة ووكيل «التعليم» يتفقدان مدارس غرب العاصمة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد عطية وكيل وزارة، ومدير التربية والتعليم بالقاهرة، مدارس غرب القاهرة، فى أول أيام العام الدراسي، 2020-2021م، بمحافظة القاهرة.وألقى محافظ القاهرة كلمة طابور الصباح، مهنئًا الطلاب بحلول العام الدراسي الجديد، وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.وبدأ اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، لما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة على مستوى جميع المحافظات، تحت إشراف 250 ألف معلم ومعلمة.وتستكمل الدراسة اليوم الأحد فى 14 محافظة "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح".بينما انتظمت الدراسة، أمس السبت، بمحافظات "الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء" الطلاب اليوم، بالإضافة إلى عدد من المدارس الحكومية والخاصة في القاهرة والجيزة