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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
العمرة
العمرة
أ.ش.أ
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بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة اعتبارا من فجر اليوم الأحد.

وتتيح المرحلة الثانية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي (ص) وصاحبيه رضي الله عنهما.

وذلك تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأوضحت الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية أن المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة، ستشهد أعدادا أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وفي السياق ذاته، كشفت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة بأن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى وصل إلى 54.000 معتمر، بلغت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة 94%، مؤكدة عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كامل المرحلة، وأشارت إلى أن متوسط وقت أداء العمرة بداية من نقطة التجمع وحتى العودة إليها وصل إلى 1:42 ساعة تقريبا وسُجل متوسط وقت الطواف 19 دقيقة.

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