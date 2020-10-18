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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء الصمت الانتخابي لمرشحي النواب اليوم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
حسام محفوظ _أشرف لاشين
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تبدأ اليوم الأحد، مرحلة الصمت الانتخابي لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردي والقائمة،
ووفقًا للجدول الزمني للماراثون الانتخابي، تنتهى فترة الدعاية لمرشحي المرحلة الأولى في الثانية عشرة ظهر 18 أكتوبر الجاري، إذ يتم حظر ممارستها بعد ذلك الموعد، وتقوم الجهات التنفيذية بإزالة أي أشكال لافتات دعائية أمام اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت حتى لا يتم التأثير على رأي الناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية أعلنت عن بدء الدعاية الانتخابية، 5 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية، والتي تبلغ 13 محافظة، من 18 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، وتجرى انتخابات مجلس النواب في الخارج لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الداخل لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر.

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