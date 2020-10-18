تجديد حبس عاطل ضبط بـ40 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت محكمة جنح الدخيلة بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 40 طربة حشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مباحث مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا منطقة الدخيلة لترويجها.تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.