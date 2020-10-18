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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«طب بنها» تستقبل الطلاب الجدد بحوار تفاعلي وسط إجراءات احترازية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
طب بنها
طب بنها
كتب صلاح حسنى
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استقبلت كلية الطب البشري بجامعة بنها، طلابها الجدد اليوم في لقاء تفاعلي حول خطة العام الدراسي الجديد.

والتقى الدكتور مصطفى القاضي، عميد الكلية، والدكتور محمد جودة، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور حسام أمين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، وأمين الكلية ورئيس اتحاد الطلاب بالدارسين الجدد بمدرج الكلية.

وأدار القاضي حوارا تفاعليا مع الطلاب الجدد، لمعرفة ما إذا كان هناك أي معوقات قد تقابلهم أثناء الدراسة والعمل على حلها بأقصى سرعة، مؤكدا توفير الجداول الدراسية واتباع كل الإجراءات الاحترازية خلال الدراسة مع التزام الإدارة بحل أي مشكلات قد تواجه أي طالب حتى يتيسر للطلاب الانتظام في الدراسة بالنظام الجديد، كما سيتم تجهيز مدرج دراسي جديد بكافة المستلزمات والأدوات الحديثة اللازمة للدراسة.

وتوجه عميد الكلية بالتهنئة للطلاب الجدد، متمنيًا لهم عاما دراسيا متميزا وناجحا، كما أكد على أنه دائمًا متواجد لرعاية الطلاب وحل ما قد يقف أمامهم من عوائق.

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