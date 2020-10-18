الغضبان يشارك طلاب «بورسعيد الثانوية بنات» طابور الصباح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتفقد سير وانتظام الدراسة داخل مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، في أول أيام العام الدراسي الجديد، يرافقه عدد من قيادات التعليم بالمحافظة.شارك اللواء عادل الغضبان، طلاب المدرسة طابور الصباح، موجها الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على سلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتأكد محافظ بورسعيد من تنفيذ كل الإجراءات التي تضمن السلامة والأمان للطلاب، مؤكدا السعي لتوفير مناخ آمن للطلاب بما يضمن انتظام سير العملية الدراسية في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم، موجها الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد بمزيد من النشاط والحيوية والاهتمام بالتحصيل الدراسي الذاتي، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية التي طبقتها وزارة التربية والتعليم في تحقيق مستوى دراسي متميز.