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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تطلق صفحة مبادرة «اتكلم مصري» بـ«فيسبوك»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الصفحة الخاصة بمبادرة "اتكلم مصري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لنشر الفيديوهات والأنشطة الخاصة بالمب، والتي تهدف إلى تعريف المصريين بالخارج اللهجة المصرية، وربطهم بالهوية الوطنية، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي وربط المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث والرابع والخامس بهويتهم ووطنهم.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه سيتم نشر كافة الدروس الخاصة بمبادرة "اتكلم مصري" على صفحة المبادرة، وستكون متدرجة المستوى، وتضم عددا من معالم مصر السياحية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المصرية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تعمل على ربط ابنائها في الخارج بالوطن وتعزيز الهوية والثقافة والتقاليد المصرية أيضا من خلال المبادرة، وكذلك من خلال ملتقيات الجيلين الثاني والثالث، وتنظيم زيارات لشباب المصريين بالخارج للمشروعات التنموية التي تحدث على أرض مصر.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه في إطار المبادرة سيتم تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، بلغة سهلة تلائم كل المستويات، وذلك عبر الرابط https:www.facebook.cometkallem.masry وهاشتاج: #EtkallemMasry

وأكدت وزيرة الهجرة أن "اتكلم مصري" جاءت لإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا بالخارج ويجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

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