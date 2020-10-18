باكستان: 239 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

سجلت باكستان 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، و4 وفيات بالفيروس.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية حسبما نقلت عنه صحيفة (دون) الباكستانية الرسمية بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 322 ألفا و691 حالة في البلاد، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6643 حالة وفاة.وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في باكستان بلغ 306 آلاف و640 حالة، بينما توجد 529 حالة في وضع حرج.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.