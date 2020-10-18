رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القصير» يطالب بالاهتمام بالبحوث التطبيقية وتنمية الوديان والمراعي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة الاهتمام بالأبحاث التطبيقية وأن تكون أبحاث الترقيات مرتبطة بالواقع العملي، مطالبا بتكثيف الجهود من اجل تنمية المراعي والوديان لتنمية وزيادة الثروة الحيوانية كما طالب برفع كفاءة الأصول غير المستغلة وبوضع خطة بحثية مستقبلية محددة المعالم والمدة الزمنية للمحافظات الصحراوية وتدعيم الأبحاث في مجال اكتشاف أراضي صالحة للزراعة لتدعيم جهود الدولة في التوسع الأفقي.

وأشاد وزير الزراعة بجهود مركز بحوث الصحراء في مجال استصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وأيضا دعم ومساعدة التجمعات السكنية في المناطق النائية وتحلية المياه وإنشاء محطات التحلية المياه بالمحافظات الحدودية.

وكان مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء عقد اجتماعا برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة السابق، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء وأعضاء مجلس الإدارة وناقش الاجتماع خطة المركز البحثية وبعض الموضوعات الادارية الخاصة بالعاملين بالمركز.

موضوعات متعلقة

«القوى العاملة» تؤكد إغلاق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

اليوم الرسمي.. موعد إجازة المولد النبوي 2020

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 18-10-2020

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

الصور

image description

كاهن كنيسة الروم يشارك في طابور الصباح بمدرسة بدمياط

image description

«فيس شيلد» وكمامات وأجهزة قياس الحرارة في طابور المدارس بدمياط

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

الأكثر قراءة

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

حمدى الوزير: دخلت الفن صدفة.. ومحمد خان أول من دعمنى

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية

الكاتب محمد مرعى يوقع ويناقش «عصيا على النسيان».. غدًا

صدور طبعة جديدة لرواية «مدينة من رماد» للكاتب فاضل العزاوى