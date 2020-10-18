«القصير» يطالب بالاهتمام بالبحوث التطبيقية وتنمية الوديان والمراعي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة الاهتمام بالأبحاث التطبيقية وأن تكون أبحاث الترقيات مرتبطة بالواقع العملي، مطالبا بتكثيف الجهود من اجل تنمية المراعي والوديان لتنمية وزيادة الثروة الحيوانية كما طالب برفع كفاءة الأصول غير المستغلة وبوضع خطة بحثية مستقبلية محددة المعالم والمدة الزمنية للمحافظات الصحراوية وتدعيم الأبحاث في مجال اكتشاف أراضي صالحة للزراعة لتدعيم جهود الدولة في التوسع الأفقي.وأشاد وزير الزراعة بجهود مركز بحوث الصحراء في مجال استصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وأيضا دعم ومساعدة التجمعات السكنية في المناطق النائية وتحلية المياه وإنشاء محطات التحلية المياه بالمحافظات الحدودية.وكان مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء عقد اجتماعا برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة السابق، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء وأعضاء مجلس الإدارة وناقش الاجتماع خطة المركز البحثية وبعض الموضوعات الادارية الخاصة بالعاملين بالمركز.