«الإدارية» تنظر دعوى مرتضى منصور على قرار «الأوليمبية» بإيقافه اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، وألزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.وذكرت الدعوى أن قرار اللجنة الأوليمبية مخالف للقانون والدستور، وأنه سبق وأن أحكاما قضائية صدرت ببطلان قرارات اللجنة الأوليمبية ضده، كما أن القرار صدر على خلفية استبعاد هانى العتال.