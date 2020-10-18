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رئيس التحرير التنفيذي
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8 نصائح للأم في سنة أولى مدرسة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
للأم في سنة أولى
للأم في سنة أولى مدرسة
هويدا سعيد
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ذهاب الطفل للمدرسة أول مرة حدث هام في حياته، وفي حياة أمه أيضًا، حيث إن تجربة ذهاب الطفل إلى المدرسة لأول مرة هي تجربة مشحونة بمشاعر وأوضاع مختلفة للأسرة كلها.

وقال الدكتور حسام صالح استشاري التنمية البشرية، في تصريحات لـ" الدستور" إن سنة أولى مدرسة متعة خاصة على لأبناء عندما يجدون طفلهم الصغير يتعلم المزيد، حيث إنها بداية حياته من خلال التعامل مع الآخرين.

ويقدم استشاري التنمية البشرية، بعض النصائح للأمهات الأطفال سنة أولى مدرسة، وهي كالتالي:

البعد عن مشاعر الخوف:
في أول يوم لا يجب أن تتحدثي معه عن مشاعر الخوف والقلق من المدرسة.

كوني واثقة فيه:
هذا الشعور يعطي لطفلك الأمان والقوة في نفس الوقت، ومن خلاله يستطيع أن يتعايش مع الوضع الجديد.

أجواء سعيدة في البيت:
اغمري طفلك بالحب والحنان عند عودته من المدرسة حتى يطمئن، واحرصي على إعداد جو البيت لاستقباله بفرح واهتمام مع الحضن والابتسامة.

إعداد الوجبات:
عليكي بإعداد الوجبات اللذيذة التي يحبها طفلك عند عودته من المدرسة وقدميه له سخنة، بالإضافة إلى إعداد الحلوة المفضلة إليه.

ترتيب الغرفة والسرير:
عليكي ترتيب الغرفة بشكل مختلف يلفت انتباه طفلك ويحببه في المذكرة فيها من خلال وضع أشكال ورسومات جديدة يحبها هو.

استمعي إليه:
الاستماع الجيد بحب واهتمام من أفضل ما تمنحي لطفلك، وخاصة إذا كان يتحدث عن يومه في المدرسة.

واللانش بوكس:
واللانش بوكس- مع طفلك ستشعره بالحماسة والفرحة، دعيه يختار الألوان والأشكال مع بعض التوجيه منك.

عرفيه بزملائه:
ينبغي على الأم في أول يوم أن تعرف الطفل على زملائه في المدرسة وتهيئ جوا من الألفة بينهم.

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