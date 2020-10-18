8 نصائح للأم في سنة أولى مدرسة

البعد عن مشاعر الخوف:

كوني واثقة فيه:

أجواء سعيدة في البيت:

إعداد الوجبات:

ترتيب الغرفة والسرير:

استمعي إليه:

واللانش بوكس:

عرفيه بزملائه:

ذهاب الطفل للمدرسة أول مرة حدث هام في حياته، وفي حياة أمه أيضًا، حيث إن تجربة ذهاب الطفل إلى المدرسة لأول مرة هي تجربة مشحونة بمشاعر وأوضاع مختلفة للأسرة كلها.وقال الدكتور حسام صالح استشاري التنمية البشرية، في تصريحات لـ" الدستور" إن سنة أولى مدرسة متعة خاصة على لأبناء عندما يجدون طفلهم الصغير يتعلم المزيد، حيث إنها بداية حياته من خلال التعامل مع الآخرين.ويقدم استشاري التنمية البشرية، بعض النصائح للأمهات الأطفال سنة أولى مدرسة، وهي كالتالي:في أول يوم لا يجب أن تتحدثي معه عن مشاعر الخوف والقلق من المدرسة.هذا الشعور يعطي لطفلك الأمان والقوة في نفس الوقت، ومن خلاله يستطيع أن يتعايش مع الوضع الجديد.اغمري طفلك بالحب والحنان عند عودته من المدرسة حتى يطمئن، واحرصي على إعداد جو البيت لاستقباله بفرح واهتمام مع الحضن والابتسامة.عليكي بإعداد الوجبات اللذيذة التي يحبها طفلك عند عودته من المدرسة وقدميه له سخنة، بالإضافة إلى إعداد الحلوة المفضلة إليه.عليكي ترتيب الغرفة بشكل مختلف يلفت انتباه طفلك ويحببه في المذكرة فيها من خلال وضع أشكال ورسومات جديدة يحبها هو.الاستماع الجيد بحب واهتمام من أفضل ما تمنحي لطفلك، وخاصة إذا كان يتحدث عن يومه في المدرسة.واللانش بوكس- مع طفلك ستشعره بالحماسة والفرحة، دعيه يختار الألوان والأشكال مع بعض التوجيه منك.ينبغي على الأم في أول يوم أن تعرف الطفل على زملائه في المدرسة وتهيئ جوا من الألفة بينهم.